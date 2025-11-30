Frana Montevergine, funicolare ferma: Il Santuario è chiuso non venite a piedi Domenica senza fedeli nell'Abbazia di Montevergine con strada chiusa e lo stop alla funicolare.

Santuario di Montevergine isolato nella settimana della Novena a Maria Immacolata. Strada chiusa e stop anche alla Funicolare per raggiunere il Santuario di Mamma Schiavona. A cinque giorni dalla frana, che ha travolto 4 tornanti della provinciale che conduce al Santuario, percorrendo la strada con la panoramica mozzafiato lungo il costone del Monte Partenio, funicolare ferma, provinciale transennata e l'Abbazia dei Monaci Benedettini resta isolata.Si lavora per mettere in sicurezza l’arteria e garantirne la riapertura parziale. La speranza? Riaprire per l’otto dicembre. L’appello dell’Abate ai fedeli è chiaro: non venite a piedi finchè la strada non è sicura.

Settimana di Novena con il Santuario isolato

L'Immacolata Concezione si celebra l'8 dicembre, e questa settimana è una delle più sentite dai fedeli per portare preghiere e speranze ai piedi dell'altare dedicato a Mamma Schiavona. Giorni di preghiera dedicati alla preghiera e alla riflessione aspettando che parta la messa in sicurezza la strada, e possa tornare libera la strada che porta al Santuario.

L'Abate: non venite a piedi

L'abate Riccardo Guariglia spiega: "Mi auguro che Monteverine per le feste di Natale torni ad essere raggiungibile. E' un mio desiderio che la strada riapra per l'Immacolata, ma è solo una speranza. Ai pellerini dico di non venire a piedi, di aspettare la messa in sicurezza della strada. Il Santuario per ora è chiuso e restiamo raccolti in preghiera e in attesa"

L'impegno del Governo

Il capo della Protezione Civile Ciciliano e il Ministro dell’Interno Piantedosi hanno effettuato venerdì mattina una ricognizione aerea sulla frana a Montevergine. L’appello alle istituzioni di Ciciliano è stato: superare le conflittualità per il bene del territorio. "Il Governo è vicino alle istituzioni per procedere con interventi rapidi e mirati - ha detto Piantedosi -. Vicini al territorio per superare le criticità". L'impegno della provincia è di riaprire a senso unico alternato il tratto interessato dai lavori, dove i tecnici sono al lavoro. Il progetto di messa in sicurezza dei costoni resta progetto più articolato, che vedrà impegnati più enti.