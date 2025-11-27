Frana Montevergine, l'allarme di Iovino: serve più sicurezza Il presidente del Parco del Partenio: troppe volte Montagna sotto attacco, serve prevenzione

"Il Partenio, il nostro Parco del Partenio rappresenta un polmone verde preziosissimo e ridosso dell'Area metropolitana di Napoli da un punto di vista della vivibilità e della sicurezza. Lancio un allarme: non si può parlare di sviluppo senza sicurezza nelle zone interne.". Così il presidente del Parco del Partenio, Franco Iovino, commenta quanto avvenuto sulla provinciale a Montevergine. "Questa frana deve rappresentare l'occasione per programmare interventi di monitoraggio e contenimento del rischio. La Montagna va amata e tutelata, prima di tutto ".Spiega Iovino ."Siamo impegnati con le scuole, con i ragazzi proprio per creare una coscienza ambientale, perché dal punto di vista della salvaguardia della biodiversità della montagna del paesaggio, della bellezza di questo territorio la formazione delle nuove generazioni è centrale. Io sono del Vallo di Lauro. Tutti ricordiamo la frana di Quindici. La prevenzione del rischio risulta centrale: dobbiamo attrezzarci con una programmazione seria per la messa in sicurezza".