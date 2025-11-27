Frana Montevergine, l'allarme di Iovino: serve più sicurezza

Il presidente del Parco del Partenio: troppe volte Montagna sotto attacco, serve prevenzione

Ospedaletto d'Alpinolo.  

"Il Partenio, il nostro Parco del Partenio rappresenta un polmone verde preziosissimo e ridosso dell'Area metropolitana di Napoli da un punto di vista della vivibilità e della sicurezza. Lancio un allarme: non si può parlare di sviluppo senza sicurezza nelle zone interne.". Così il presidente del Parco del Partenio, Franco Iovino, commenta quanto avvenuto sulla provinciale a Montevergine. "Questa frana deve rappresentare l'occasione per programmare interventi di monitoraggio e contenimento del rischio. La Montagna va amata e tutelata, prima di tutto ".Spiega Iovino ."Siamo impegnati con le scuole, con i ragazzi proprio per creare una coscienza ambientale, perché dal punto di vista della salvaguardia della biodiversità della montagna del paesaggio, della bellezza di questo territorio la formazione delle nuove generazioni è centrale. Io sono del Vallo di Lauro. Tutti ricordiamo la frana di Quindici. La prevenzione del rischio risulta centrale: dobbiamo attrezzarci con una programmazione seria per la messa in sicurezza". 

Correlati

frana-montevergine-piantedosi-e-de-luca-chiamano-l-abate-la-madonna-ci-aiutera

Frana Montevergine, Piantedosi e De Luca chiamano l'Abate: La Madonna ci aiuterà

  • giovedì 27 novembre 2025
maltempo-notte-di-neve-e-allerta-a-montevergine-verifiche-sulla-frana

Maltempo, notte di neve e allerta a Montevergine: verifiche sulla frana

  • mercoledì 26 novembre 2025
frana-verso-montevergine-ricognizione-aerea-dei-vigili-del-fuoco-ecco-il-video

Frana verso Montevergine, ricognizione aerea dei vigili del fuoco: ecco il video

  • mercoledì 26 novembre 2025
frana-a-montevergine-smottamento-sulla-provinciale-verifiche-in-corso-video

Frana a Montevergine, smottamento sulla Provinciale: verifiche in corso - VIDEO

  • martedì 25 novembre 2025

Ultime Notizie