Frana Montevergine, Piantedosi e De Luca chiamano l'Abate: La Madonna ci aiuterà Governo e Regione: vicini ai benedettini. L'Abate Guariglia: Preghiamo perchè i lavori siano rapidi

Frana a Montevergine, è corsa contro il tempo per liberare la strada provinciale e mettere in sicurezza i costoni dei tornanti, che conducono al Santuario di Mamma Schiavona. Si attende di conoscere il cronoprogramma degli interventi, mentre restano isolati i 15 monaci benedettini in clausura nel Santuario. Stamane l'Abate don Riccardo Luca Guariglia ha fatto visita ai confratelli della comunità benedettina e spiega: "Stanno tutti bene, ora ci auguriamo lavori celeri, per liberare la strada e per consentire ai fedeli di poter raggiungere il Santuario – spiega l'Abate -. Stiamo effettuando tutte le verifiche sulla funicolare, per quanto riguarda le vie di fuga. Se si fermasse anche la funicolare il Santuario sarebbe completamente irragiungibile. Ora preghiamo e speriamo nella rapida soluzione del problema.

Mi auguro con tutto il cuore che si riapra per l'8 dicembre sarebbe meraviglioso. Ci affidiamo alla nostra adorata Madonna. Lei con la sua materna benedizione ci protegge e ci aiuta sempre". Ieri sera il Ministro Piantedosi e il Governatore De Luca hanno telefonato all'Abate. "Ci sono tutti molto vicini. Ci sentiamo rassicurati e sereni in una rapida soluzione e nel ripristino in piena sicurezza della viabilità".