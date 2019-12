Sandro Abate, Fantecele: "Grinta e carattere, avanti così" Intervista al laterale brasiliano, naturalizzato italiano, al termine del match contro Pesaro

Tra i migliori in campo in occasione del match tra la Sandro Abate Avellino e i Campioni d'Italia della Italservice Pesaro, giocato ieri al PalaCercola e terminato sul risultato di 5-5, André Fantecele ha parlato in esclusiva a Ottopagine.it a pochi minuti dal termine della partita valida per il recupero della nona giornata di Serie A: “Volevamo la vittoria, però, è venuto fuori un risultato positivo, il nostro primo pareggio in campionato dopo tre vittorie di fila. Non stiamo qui a recriminare nulla di particolare, anche se, magari, curando di più qualche dettaglio avremmo potuto anche portare a casa la partita e regalarci il primo posto in classifica. Non dimentichiamo, però, che abbiamo giocato da neo-promossa contro i Campioni d'Italia in carica. Ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti.” ha esordito il laterale brasiliano, naturalizzato italiano.

Gara ripresa per i capelli con una finale di grande personalità e carattere da parte dell'intero collettivo: “Questa è una delle nostre caratteristiche più importanti. Restiamo sempre in partita, anche se andiamo sotto di uno o due gol non molliamo mai. Abbiamo molta pazienza ed è la chiave per raccogliere risultati positivi.”

Fantecele, autore della prima rete della serata per la Sandro Abate Avellino (gran finta su Miarelli e palla in fondo al sacco quando il cronometro segnava 7 minuti e3 0 secondi, ndr) non ha lesinato parole d'elogio per un altro grande protagonista dell'incontro, prima di proiettarsi al prossimo impegno in calendario: “Molitierno è stato super. È un portierone. Adesso pensiamo alla partita di venerdì contro il Rieti. Ce la giocheremo. Scenderemo in campo come sempre per vincere. Pesaro o l'ultima in classifica, per noi, non fa differenza. Conta solo la mentalità. La voglia, feroce, di vincere tutte le partite.”

Così sugli ultimi due innesti operati dalla società: “Atteniamo Assad, abbiamo accolto Kakà: conosciamo le sue qualità giocatore di futsal, sia come persona. Sicuramente farà molto bene in questo gruppo.”