Avellino, arriva Marcolini. Obiettivo seconda punta Domani alle 11 la presentazione del tecnico in diretta sul canale 696 del digitale terrestre

di Marco Festa

L'Avellino volta pagina ed inizia il suo nuovo corso. Questa sera arriverà in città il neo allenatore dei biancoverdi Michele Marcolini, che sarà presentato ufficialmente domani alle 11. Nel corso della conferenza stampa - in diretta sulle canale 696 del digitale terrestre, sulla pagina facebook di Otto Channel ed in live streming su ottochannel.tv – su il sipario anche sullo staff tecnico di cui l'unico confermato sarà il preparatore dei portieri Carmine Amato. Marcolini si legherà al club irpino con un contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione. Il modulo di riferimento sarà il 3-5-2 ed in quest'ottica sono state definite le prime operazioni di mercato: ieri ha firmato un contratto triennale Andy Kawaya, esterno mancino belga-congolese. In arrivo anche un altro belga, il mediano Kennet Houdret, e il centrocampista dell'Atalanta Filippo Melegoni. In attacco, in attesa di districare il nodo Castaldo - l'attaccante chiede il rinnovo fino al 2021, la società non vorrebbe andare oltre il 2020 – l'obiettivo è una seconda punta: Citro del Frosinone, bocciato da Novellino la scorsa estate, torna in auge e l'affare potrebbe farsi dato che i ciociari, sconfitti ieri per 2-1 dal Palermo nella finale di andata dei play off sono in fila con Genoa, Atalanta e Parma per Ngawa. E a proposito di Genoa: come anticipato ieri su Ottopagine.it, Claudiu Micovschi, classe ’99, cursore di fascia sinistra della Primavera dei grifoni, è finito sul taccuino della dirigenza avellinese.