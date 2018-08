De Cesare: "L'Avellino? Preso per senso del dovere" L'a.d. della Sidigas: "L'obiettivo sarà raggiungere i nostri traguardi nel rispetto delle regole"

di Marco Festa

A chiudere la conferenza stampa odierna, nel corso della quale la SSD Calcio Avellino ha presentato il neo-tecnico Archimede Graziani e il direttore sportivo Carlo Musa, ci ha pensato l'amministratore delegato della Sidigas, Gianandrea De Cesare: “Le motivazioni che mi hanno spinto ad intraprendere questa avventura sono le stesse che mi portarono a farlo nel basket. È semplicemente senso del dovere: crediamo fermamente che parte della ricchezza che si guadagna sul territorio vada reinvestita sul territorio stesso. L’obiettivo vero che ci siamo dati è quello di sforzarci di fare le cose in maniera regolare, chiaramente mettendoci il massimo impegno possibile. Il problema del Partenio-Lombardi ci riguarda in maniera indiretta, ma possiamo dire di avere tutto l’interesse nel far sì che si possa giocare lì; sulla questione logo, siamo consapevoli dell’importanza che esso ha per la piazza e stiamo lavorando per cercare di riaverlo il prima possibile."

