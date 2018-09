Avellino, nodo stadio: quattro opzioni per la gara con il Nola Nella giornata dell'ufficialità del calendario, tiene ancora banco il caso "Partenio-Lombardi"

di Marco Festa

Salvo ripescaggio in Serie C, inizierà in trasferta, come anticipato da Ottopagine.it, il cammino della SSD Calcio Avellino nel girone G del campionato di Serie D. Questo pomeriggio sono stati ufficializzati i calendari della stagione 2018/2019 e, come richiesto dallo stesso club biancoverde, il debutto sarà, dunque, lontano dalle mura amiche: il 16 settembre i biancoverdi sono attesi a Ladispoli (clicca qui per conoscere il cammino dei lupi). “Sarà un percorso impegnativo, non solo per il valore delle squadre coinvolte, ma anche in virtù dei setti turni infrasettimanali previsti dal calendario.” ha commentato, a mezzo nota stampa, il direttore sportivo Carlo Musa, che oggi ha assistito alle due sedute di allenamento sostenute dai lupi al “Country Sport”.

Il “Partenio-Lombardi” continua, infatti, a essere un nodo a dir poco intricato: non per caso domani l'amichevole per pochi intimi contro l'Agropoli - calcio d'inizio alle 15 - si disputerà al “Fina” di Montemiletto. È sempre più corsa contro il tempo per cercare di ridurre la capienza dello stadio ed evitare la serie di adempimenti che sarebbero altresì necessari per aprire le porte ai tifosi: entro domani va indicato alla LND l'impianto di gioco deputato alla disputa dell'incontro. Nel contempo, non può scattare, per ovvi motivi, la prevendita. Diminuiscono le ore dalla gara valida per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, contro il Nola, in programma domenica alle 15, e aumentano le possibilità che il match si disputi a porte chiuse, proprio a Montemiletto – ma sempre a porte chiuse –, a campi invertiti, o, addirittura, venga rinviato al 19 settembre o al 3 ottobre.