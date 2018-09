Serie C, Gravina stringe i tempi: "Vogliamo partire il 15" Ritmi serrati. Il Calcio Avellino resta alla finestra, ma restano ridotte le chance di ripescaggio

di Marco Festa

Questa mattina, al “Country Sport”, è arrivato il "rompete le righe" anticipato per la SSD Calcio Avellino da parte del tecnico Archimede Graziani. La ripresa, approfittando del rinvio della gara di Coppa Italia di Serie D con il Nola per ricaricare le batterie in vista del probabile esordio in campionato del prossimo 16 settembre, a Ladispoli, è fissata per martedì quando sarà noto il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni sui ripescaggi e, soprattutto, sul format della Serie B (conferma a 19 squadre o ripristino a dell'organico a 22). La SSD resta alla finestra per un eventuale varco per la Serie C, anche se le chance restano ridotte.

E a proposito di Serie C, è notizia di oggi che i calendari verranno elaborati a Firenze e non più a Roma; che la prima giornata sarà invece, forse, distribuita tre giorni e che il secondo turno si disputerà obbligatoriamente il 22 e 23 settembre come svelato in esclusiva al portale www.TuttoC.com da Gabriele Gravina. Il presidente delle Lega Pro, che aveva chiuso le porte ad Avellino e Bari non più tardi dello scorso 28 agosto, ha, infatti, spiegato: "Subito dopo la decisione del Collegio di Garanzia sui ripescaggi, la sera stessa, creeremo i gironi e i calendari. Proveremo a fare tutto in tempi record. Se ci saranno 4, 5 giorni di tempo, quindi se la decisione arriverà all'inizio della prossima settimana, faremo partire il campionato nel prossimo weekend, tra il 15 e più probabilmente il 16. Altrimenti il primo turno slitterà, forse in notturna, tra martedì 18 e mercoledì 19. Non escludo, in caso di accoppiamenti geografici favorevoli e col pieno spirito collaborativo delle società, di avere alcune gare già di domenica 16 e le altre nei 2, 3 giorni successivi. Tutto questo affinché nel weekend del 22, 23 si possa tenere la seconda giornata di campionato. Purtroppo non c'è più tempo per ulteriori rinvii. Ci sono tanti incastri, dovuti alla presenza di due squadre nella stessa struttura come Albinoleffe e Atalanta, ad esempio, che non ci permettono più di modificare determinate scelte."

Nel contempo, salvo clamorosi colpi di scena il 13 settembre, al Tar del Lazio, è ormai prossimo dal potersi definire certo che la città di Avellino non avrà una squadra in Serie B nella prossima stagione, dato che la FIGC ha chiuso l'ennesima porta in faccia a Taccone - che, da par suo, valuta ora azioni penali - bocciando la richiesta di riammissione in Cadetteria "in regime di autotutela".