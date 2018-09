Calcio Avellino, Morero: "Riportiamo il lupo dove merita" Il difensore è ufficialmente il capitano della neo-nata SSD. Il punto sul calciomercato

di Marco Festa

Era nell’aria da giorni, data l’esperienza, la professionalità e la scelta di sposare la causa biancoverde in Serie D, ma da ieri sera è ufficiale: il difensore Santiago Eduardo Morero è il capitano della Calcio Avellino SSD per la stagione 2018/2019. L’annuncio è arrivato ieri sera, sulla pagina facebook del neo-nato club irpino, dopo aver creato un pizzico di suspance nel pomeriggio, su Instagram, dove la società ha giocato con i tifosi sfidandoli a scoprire il “prescelto”.

“Mister e compagni non hanno avuto dubbi, l’argentino sarà guida in campo e negli spogliatoi.” si legge nel post nel quale Morero, in seguito ai 20 tesseramenti comunicati poco prima dalla SSD, è diventato, di fatto, anche il primo calciatore del nuovo corso a rilasciare dichiarazioni. “Già soltanto avere la possibilità di indossare questa maglia è tanto. Essere il capitano mi dà ancora più carica e responsabilità nel voler portare insieme ai miei compagni l’Avellino dove realmente merita di stare: in alto! Forza lupi!” ha spiegato Morero suonando la proverbiale carica.

Nel contempo, per gli uomini di Graziani, sono ore di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio quando inizierà la marcia di avvicinamento all’esordio assoluto e stagionale in una gara vera, da 3 punti: la prima giornata del girone G di Serie D, in programma domenica 16 settembre, alle 15, al “Sale” di Ladipspoli, salvo stravolgimenti o slittamenti per effetto del pieno caos che il calcio italiano sta attraversando.

Intanto, sul fronte mercato, ieri pomeriggio, nel capoluogo irpino, si è consumato il secondo incontro dopo quello mattutino, tenuto a Napoli, tra il direttore sportivo Musa e l’entourage del centrocampista belga, classe ’99 Marten Wilmots: le parti hanno dialogato a lungo per capire se sussistano i margini per un ritorno del calciatore svincolato dall’Uesse e si riaggiorneranno nelle prossime ore, presumibilmente successivamente al verdetto del Collegio di Garanzia del Coni, per avere la certezza della categoria nella quale giocherà il Calcio Avellino. La settimana che culminerà con la “prima” in campionato porterà, invece, certamente in dote una prima punta: la dirigenza sta provando a ridurre la differenza tra domanda e offerta per un altro ritorno, quello di Ferdinando Sforzini, ma vaglia anche profili tenuti ben celati non perdendo di vista le opzioni Luigi Scotto, di proprietà del Mantova, e Antonio Montella, in forza al Modena.