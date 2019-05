Avellino - Lanusei, le ultime sulla prevendita Cresce l'attesa dei tifosi biancoverdi per assicurarsi un biglietto per lo spareggio promozione

Si attendono ancora notizie e conferme ufficiali, ma il circuito sul quale dovrebbero essere acquistabili i biglietti per lo spareggio per la Serie C tra Avellino e Lanusei, in programma domenica, alle 16, a Rieti (diretta sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su ottochannel.tv) dovrebbe essere Go2.

Stando a indiscrezioni, sarebbe di 3500 la prima tranche di tagliandi che, salvo slittamenti, sarà messa in vendita nelle prossime ore dando diritto ai tifosi irpini di accedere alla Tribuna Terminillo dello stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno". La vendita, stavolta, sarà libera; senza restrizioni legate alla residenza e il costo dei titoli di ingresso dovrebbe – l'ulteriore condizionale è d'obbligo – essere fissato in 23 euro.

In attesa di conferme formali, l'Avellino si è, intanto, da oggi blindato per preparare la partita che vale una stagione. Ieri, il presidente Claudio Mauriello aveva spronato l'ambiente biancoverde a continuare a far fronte comune per alzare, insieme, le braccia al cielo dopo la lunga rincorsa ai sardi, coronata con l'aggancio alla penultima giornata del girone G di Serie D. Le lancette dell'orologio corrono veloci verso il calcio d'inizio di Avellino – Lanusei. Verso la domenica della verità.