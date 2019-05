Avellino - Lanusei: subito 4000 biglietti per i tifosi irpini Si attende solo il comunicato della LND mentre prende quota l'ipotesi di un anticipo alle 15

Il GOS (Gruppo Operativo per la Sicurezza), che si è riunito in mattinata presso la Questura a Rieti ha deliberato l’apertura della Tribuna “Terminillo” dello stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” per lo spareggio per la Serie C tra Avellino e Lanusei, in programma domenica. Il calcio d'inizio potrebbe, come già trapelato nella giornata di ieri, essere anticipato di un'ora: dalle 16 alle 15. I sostenitori sardi si accomoderanno proprio nel "Settore Est", con capienza 500 posti.

Ai tifosi irpini sarà, invece, riservata laTribuna “Vallesanta”: di 4000 unità la prima tranche di biglietti a loro disposizione; saranno messi in vendita nel pomeriggio (il circuito dovrebbe essere - il condizionale resta tutt'ora d'obbligo - Go2, ndr). In caso di sold-out, la Calcio Avellino SSD procederà alla richiesta dell'apertura della Curva “Fioravanti”: sarebbero, così, altri mille i titoli di ingresso acquistabili. Si attende, a minuti, il comunicato ufficiale della LND.