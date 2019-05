L'Avellino è a Rieti. Biglietti esauriti e tifosi scontenti Voce ai supporter irpini che hanno polverizzato anche i 1000 tagliandi per la Curva "Fioravanti"

L'Avellino è partito alla volta di Rieti, dove domenica, alle 15, disputerà lo spareggio per la Serie C, contro il Lanusei, dopo aver ricevuto la visita dell'amministratore delegato Gianandrea De Cesare, che, come d'abitudine, non ha voluto far mancare la propria vicinanza alla squadra, stimolandola in ogni modo possibile. Il patron non ha, però, voluto rivelare cosa ha detto al gruppo biancoverde: "Ciò che diciamo nello spogliatoio resta nello spogliatoio.". Spazio per una curiosità: De Cesare, come accaduto pressoché sempre in stagione, dovrebbe raggiungere anche lo stadio “Centro d'Italia-Manlio Scopigno” a gara in corso. Perché, soprattutto in una gara da dentro fuori, pure la scaramanzia vuole la sua parte. Intanto, nel pomeriggio, sono stati venduti i residui 1050 biglietti destinati alla tifoseria irpina: 50 per l'accesso alla Tribuna “Vallesanta”, 1000 al costo di 7 euro per la Curva “Fioravanti”. La prevendita si è conclusa in un clima di contestazione per la gestione dell'evento, sia in termini di tagliandi messi a disposizione, sia per l'impianto sportivo scelto. Questa mattina, Bucaro aveva invitato a non sottovalutare l'impegno, nonostante il successo all'andata e al ritorno, in campionato, contro i sardi allenati Gardini.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto, per ascoltare realizzate nel pomeriggio presso lo store ufficiale dell'U.S. Avellino in occasione della riapertura della prevendita per Avellino - Lanusei.