Vibonese - Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi Possibile cambio di modulo rispetto al 3-5-2 adottato domenica scorsa contro il Catania

Rifinitura mattutina, a porte chiuse, al "Partenio-Lombardi" e partenza alla volta di Vibo Valentia per l'Avellino, che domani (ore 17,30) scenderà in campo per la seconda giornata del girone C di Serie C. Rosa ridotta all'osso per Giovanni Ignoffo, che a dispetto dei 20 convocati a disposizione è già certo di non poter contare su Tonti (rientrerà in gruppo lunedì, come anticipato dallo stesso tecnico dei lupi nella conferenza stampa all'antivigilia della partita, ndr) e potrebbe dover fare a meno di altri due acciaccati: Njie e Palmisano. Recuperato, invece, Rossetti, ma non è scontato che sia rischiato dal primo minuto: Silvestri è in preallarme. Con il rientro dalla squalifica di Parisi, occhio, dunque, anche a un possibile cambio di modulo: dal 3-5-2 al 4-3-3, speculare a quello della Vibonese, con Michovschi a completare il tridente offensivo con Alfageme esterno destro d'attacco e Albadoro riferimento centrale. In difesa si configurerebbe un ballottaggio tra Laezza e Zullo. Non figurano nell'elenco il difensore Illanes, i centrocampisti De Marco e Karic, e il trequartista Stojkovic: come noto, in assenza della stipula di una fideiussione integrativa entro il 6 settembre, dopo aver sforato il buget coperto dalla prima (aspetto su cui, nella foga della conferenza stampa tenuta ieri dal presidente Mauriello, il direttore sportivo Di Somma non è stato sollecitato e non ha posto in essere degli opportuni chiarimenti, ndr), sarebbero liberi di trovarsi una nuova squadra o di tornare alla base (Fiorentina per quanto riguarda Illanes, Genoa per ciò che concerne Karic, ndr).

La probabile formazione dell’Avellino.

Avellino (4-3-3): Abibi; Celjak, Morero, Laezza, Parisi; Palmisano, Di Paolantonio, Silvestri; Alfageme, Albadoro, Michovschi. All.: Ignoffo.

L'elenco dei 20 convocati dell'Avellino (per ruolo ed in ordine alfabetico).

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Petrucci, Saporito, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, Di Paolantonio, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Falco.