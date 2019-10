L'Avellino apre agli svincolati, ma arriva un difensore In prova un calciatore di origini ghanesi, classe 2000, già a disposizione di Ignoffo e Cinelli

Vi avevamo anticipato nel pomeriggio di ieri, e ipotizzo nella mattina odierna, della possibilità che l'Avellino attingesse dal mercato degli svincolati. Così è stato perché questo pomeriggio si è aggregato al gruppo biancoverde, in prova, un nuovo calciatore. Non si tratta, però, come era lecito attendersi, di un attaccante, ma di un difensore classe 2000: si tratta dell'originario del Ghana Gabriel Osei Yaw. Svelato, dunque, il profilo e il ruolo del “mister x” di cui si parlava con insistenza da stamane; approdato in Irpinia grazie all'asse Cannella – Di Somma, che, insieme, avevano già posto le basi per l'approdo all'ombra del Partenio dell'attaccante Charpentier.