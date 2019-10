Avellino, Mauriello vuole Capuano ma Ignoffo non si dimette Il tecnico è in zona salvezza e non intende fare passi indietro così come il suo staff

Sono ore febbrili in casa Avellino e non solo per le indiscrezioni raccolte da Ottopagine.it, relative alle possibili dimissioni di Alessandro Iuppa da amministratore delegato dell'U.S. Avellino. A tenere banco è, ovviamente, il futuro di Giovanni Ignoffo, messo in discussione prima del derby con la Paganese, perso con il finale di 3-1. Il presidente Claudio Mauriello ha scelto: vuole (e voleva) Ezio Capuano sulla panchina biancoverde e lo ha comunicato al direttore sportivo Salvatore Di Somma. Il club, però, è alle prese con conclamate difficoltà economiche.

L'avvicendamento potrebbe, dunque, consumarsi, salvo colpi di scena, solo attraverso le dimissioni del tecnico siciliano, accompagnate da quelle del vice Daniele Cinelli e del preparatore atletico Giuseppe Di Mauro, per far posto allo staff dell'ex tecnico della Juve Stabia. Un'opzione che Ignoffo e il suo staff non intendono assolutamente avallare: d'altronde, con 10 punti in classifica, nonostante il solo punto raccolto nelle ultime cinque partite, la squadra è in zona salvezza; in posizione utile per il raggiungimento del traguardo stagionale.

Resta, intanto, alla finestra Giovanni Bucaro, ieri al “Torre” come Capuano e pronto a tornare in sella, qualora ci siano i margini economici per siglare un'intesa, venuti a mancare in estate così come la percezione di essere rispettato, umanamente, ed al centro del progetto sportivo. Bucaro continuerebbe con lo staff attuale, se lo stesso, ovviamente, non andasse via con Ignoffo per una questione di rapporti personali e coerenza professionale. Si vedrà, ma a dispetto della concitazione iniziale sembra essersi concretizzata una significativa fase di stallo e non è da escludere che contro il Bari sia ancora Ignoffo a guidare i lupi.