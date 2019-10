Avellino - Reggina, convocati e probabile formazione amaranto In attacco il sempreverde Denis. In difesa, il perno è un ex oggetto del desiderio biancoverde

Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C girone C, in programma domani, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, contro l'Avellino di Ezio Capuano. Ventidue i calciatori a disposizione dell'ex allenatore dei biancoverdi, che deve fare a meno di Geria e dell'acciaccato Rivas, oltre a Mastour, non ancora al top della forma così come Bertoncini, e dello squalificato Sounas. Il modulo sarà il rodato e amato 3-5-2 con l'esperto Guarna tra i pali; Loiacono, Blondett (vicino ai lupi in estate, ndr) e Rossi in difesa; Garufo, Bianchi, De Rose, Bellomo e Bresciani a centrocampo; “El Tanque” Denis (nello scorso turno, doppietta al Picerno per il sempreverde centravanti ex tra le altre di Napoli, Atalanta e Udinese, ndr) con Corazza in attacco.

La probabile formazione della Reggina.

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bellomo, Bresciani; Denis, Corazza. All.: Toscano.

L'elenco dei 22 convocati (in ordine di ruolo e alfabetico).

Portieri: Farroni, Guarna, Lofaro.

Difensori: Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin.

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Paolucci, Salandria.

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo.

Foto: reggina1914.it