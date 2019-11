Avellino - Rieti, probabili formazioni e presentazione gara Al Partenio-Lombardi (ore 17,30) la gara valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C

Obbligato a vincere. Reduce da quattro sconfitte consecutive e in piena zona playout, l'Avellino ha un solo risultato a disposizione oggi contro il Rieti (stadio “Partenio-Lombardi”, ore 17,30). Sfida salvezza nella sedicesima giornata del girone C di Serie C, in attesa del cambio di proprietà in casa irpina (dovrebbe concretizzarsi nella prossima settimana, ndr). Dall'altra parte del campo i laziali, non meno tormentati fuori dal rettangolo di gioco: nel precedente turno, 0-3 a tavolino contro la Reggina per le ormai note vicissutudini societarie, prima di tornare nelle mani del presidente Curci, che li ha salvati dal baratro. Ciò nonostante l'organico degli amarantocelesti potrebbe subire defezioni con una serie di possibili adii, ma, intanto, sarà regolarmente in campo.

Ieri, in conferenza stampa, Capuano ha smentito categoricamente dissidi interni allo spogliatoio, trapelati in settimana, ma ha poi lasciato fuori dai convocati Albadoro per scelta tecnica e non sono da escludere sorprese nell'undici iniziale. Il tecnico cambierà modulo passando al 3-4-3 già utilizzato domenica scorsa, a Caserta, in occasione del derby perso con il finale di 2-0. In attacco spazio a Micovschi e Karic, chiamati ad agire, all'occorrenza, a supporto e ai lati di Charpentier. In difesa Morero tornerà titolare in favore di Zullo. A centrocampo, Celjak e Parisi sugli esterni; Di Paolantonio e De Marco interni, ma occhio a Rossetti che potrebbe essere la sorpresa di giornata. A completare il pacchetto arretrato, davanti a Tonti, saranno Illanes e Laezza.

L'assetto tattico avellinese sarà speculare a quello degli odierni dirimpettai. Uomini contati per Caneo, che almeno in avanti si affiderà al tridente De Paoli - Beleck - Marcheggiani. Assenti Aquilanti e Guiebre, al passo d’addio, oltre al febbricitante Lazzari. In difesa, Zanchi. Gigli e Granata.

Avellino - Rieti, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30 - Interviste post-partita a partire dalle 19,30 in diretta su 696 TV)

Avellino (3-4-3): Tonti; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Charpentier, Karic. A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Zullo, Rossetti, Alfageme, Njie, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Albadoro.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Di Paolantonio - De Marco - Rossetti: 35% - 35% - 30%.

Rieti (3-4-3): Addario; Zanchi, Gigli, Granata; Tiraferri, Palma, Zampa, Esposito; De Paoli, Beleck, Marcheggiani. A disp.: Pegorin, Arcaleni, Del Regno, De Sarlo, Marino, Poddie, Sette, Tirelli, Bellopede. All.: Caneo.

Indisponibili: Aquilanti, Guiebre, Lazzari.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: nessuno.

Arbitro: Fiero della sezione di Pistoia. Assistenti: Bonomo della sezione di Milano e Biffi della sezione di Treviglio.