Avellino - Rieti 3-1, gli spogliatoi I commenti post-partita dei tecnici Capuano e Caneo. In mixed zone nessun calciatore dei lupi

Avellino - Rieti 3-1, le interviste al microfono di 696 TV OttoChannel.

Ezio Capuano (allenatore Avellino) - “Abbiamo vinto una partita importante contro una grossa squadra, era morta, ma all’improvviso è resuscitata. Non dimentichiamo i risultati che ha centrato prima del periodo di difficoltà che ha dovuto fronteggiare. Era il peggior avversario che potesse capitarci. Noi li abbiamo attaccati come cannibali. Ho avuto l’intuizione di giocare a specchio rispetto a loro, con il 3-4-3, e di disimpegnare Micovschi da compiti di copertura. Dopo il gol incassato ho avuto qualche timore e ho pensato di abbassare la squadra giocando con tre centrocampisti e Micovschi sottopunta. Quello di oggi è un successo importante perché ci consente di staccare le squadre che stanno dietro. Il cammino, però, resta lungo. Ci godiamo questa prestazione dopo tutte le voci che ci sono state in settimana. Un allenatore con meno esperienza sarebbe andato nel pallone, io ho saputo mantenere la calma. Albadoro? Diego ha disatteso a una situazione che la società aveva stabilito di comune accordo con me. Non ha rispettato una regola ed è restato fuori. La Viterbese? Prima pensiamo alla Ternana. Vogliamo qualificarci per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C.”

In mixed zone nessun calciatore dell'Avellino per decisione dell'area tecnica, al termine di una settimana caotica, nonostante la ferma smentita del tecnico dei lupi di dissidi interni.

Bruno Caneo (allenatore Rieti) - “Mi aspettavo un atteggiamento diverso dalla mia squadra. L'Avellino ci ha aggredito dal primo minuto. Bravi loro, hanno meritato punteggio e vittoria. Stiamo provando a metterci alle spalle le difficoltà societarie. L'organico va migliorato. Dai calciatori ho avuto massima disponibilità. Capuano ha detto che con situazioni come la nostra si falsa il campionato? Non intendeva essere polemico nei nostri confronti. Lui è legato al Rieti e Rieti è legata a lui. Sperava solo che la Federazione rinviasse la partita con la Reggina. Le polemiche vere le hanno fatte altri addetti ai lavori, che con la Reggina ci hanno perso sul campo."