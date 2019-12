Avellino - Sicula Leonzio, le probabili formazioni Alle 14,30 il calcio d'inizio della penultima giornata di andata del girone C di Serie C

L'Avellino va a caccia della terza vittoria consecutiva nell'ultima giornata casalinga del girone di andata, sotto gli occhi della nuova proprietà, che fuori dal campo sta lavorando per definire il proprio assetto societario. Alle 14,30, al “Partenio-Lombardi”, i biancoverdi sfideranno la Sicula Leonzio dell'ex tecnico Bucaro, reduce dalla pesante sconfitta interna (2-7) contro la Vibonese; penultima in classifica a quota 11 punti, in condominio con il Rieti. Un successo permetterebbe di aumentare a 12 lunghezze il vantaggio sui siciliani, odierni avversari di turno e tra le dirette concorrenti per la salvezza.

Capuano ha dovuto farei conti con l'infermeria stracolma lasciata in eredità dal sofferto e prezioso successo di domenica scorsa sul campo della Viterbese. Alfageme e Morero, tra i calciatori che al “Rocchi” hanno denunciato problemi di natura muscolare, dovrebbero partire dalla panchina mentre Zullo, rispetto alle previsioni della vigilia, sembra destinato a scendere in campo dopo essere stato gestito nel corso della settimana. Il modulo sarà il 3-4-3 con Celjak al posto dello squalificato Illanes, il già citato Zullo e Laezza in difesa, davanti a Tonti. Ballottaggio tra De Marco e Petrucci per fungere da cursore di fascia destra. In mediana, certo di una maglia da titolare Silvestri, in grande spolvero nell'amichevole infrasettimanale contro i dilettanti dell'Atletico Castelfranci.

Dall'altra parte del campo, i bianconeri adotteranno il 4-3-3, assetto tattico preferito dal mister palermitano. Indisponibili Ferrini, Parisi e Sinani. Bollino e Vitale sono in corsa per un posto per completare il tandem d'attacco con Lescano.

Avellino - Sicula Leonzio, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 14,30 – Interviste post-partita in diretta dalle 16,30 sul canale 696 del digitale terrestre).

Avellino (3-4-3): Tonti; Celjak, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Charpentier, Karic. A disp.: Pizzella, Abibi, Morero, Rossetti, Albadoro, Njie, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Palmisano.

Squalificati: Illanes.

Ballottaggi: Zullo - Njie: 55% - 45%; De Marco - Petrucci: 55% - 45%.

Sicula Leonzio (4-3-3): Nordi; De Rossi, Sosa, Petta, Sabatino; Palermo, Esposito, Sicurella; Bariti, Lescano, Bollino. A disp.: Governali, Polverino, Tafa, Cozza, Maimone, Megelaitis, Grillo, Ripa, Scardina, Vitale, Villanova. All.: Bucaro.

Indisponibili: Ferrini, Parisi, Sinani.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Bollino - Vitale: 55% - 45%.

Arbitro: Pashuku della sezione di Albano Laziale. Assistenti: Politi della sezione di Lecce e Pintaudi della sezione di Pesaro.