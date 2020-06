L'Avellino torna in campo con il gruppo al gran completo "Nessun positivo al Coronavirus, ora e in passato". Nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Il quarto ciclo di tamponi effettuato dal “gruppo squadra” dell'Avellino ha dato esito negativo. I risultati sono arrivati con anticipo rispetto a quanto preventivato ponendo così fine, con qualche gradita ora di preavviso, all'isolamento precauzionale dei tre calciatori fermati lo scorso venerdì, nel rispetto del protocollo, in seguito al rilevamento di anomalie nei test sierologici. Da questo pomeriggio, dopo il riposo osservato nella giornata di ieri, i tre tesserati potranno finalmente ad allenarsi con i compagni nella seduta collettiva in programma. “I tre tesserati sono risultati sempre negativi gli anticorpi IgG, pertanto è da escludere che abbiano contratto il virus in passato” si legge nella nota diffusa dal club biancoverde per precisare un altro aspetto, tutt'altro che marginale, relativo alla vicenda, su cui si erano allungate ingiustificate zone d'ombra.

Intanto, il 9 marzo scorso, la Procura Federale aveva deferito Luigi Izzo e l'Unione Sportiva Avellino per attestazione bancaria "risultata non veridica", presentata dall'allora presidente dei lupi. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 6 mesi di inibizione all'imprenditore di Montesarchio e cinquemila euro di ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società, difesa dall'avvocato Eduardo Chiacchio.