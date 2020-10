Avellino - Turris, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" il recupero della prima giornata del girone C di Serie C

L'Avellino per il primato, la Turris per cancellare il primo passo falso stagionale. Al “Partenio-Lombardi” sta per scoccare l'ora del recupero della gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C. Il cronometro ripartirà da 9 minuti e 2 secondi, ovvero dall'istante in cui fu stoppato lo scorso 27 settembre nel momento della sospensione, decisa per impraticabilità del rettangolo di gioco, reso una piscina da un violento nubifragio.

Il calcio d'inizio, in programma alle 15, è stato posticipato alle 17,30 in seguito alla positività al Covid di un componente del “gruppo squadra” biancoverde. Immediatamente attivate le procedure previste dal protocollo. Nuovo giro di tamponi e dita incrociate affinché si tratti di un caso isolato, viceversa la gara sarebbe rinviata a data da destinarsi.

Per quanto riguarda le formazioni, Braglia dovrà rinunciare allo squalificato Ciancio, oltre a Errico, Fella, Luigi Silvestri e Rizzo, non ancora tesserati quando il match si sarebbe dovuto giocare. In porta si consumerà il rientro di Forte, in difesa spazio a Dossena, Miceli e Rocchi. Sulle corsie laterali Adamo e Tito, in mezzo al campo Marco Silvestri farà rifiatare De Francesco affiancando Aloi e D'Angelo. In attacco, Bernardotto è in vantaggio su Santaniello per affiancare Maniero.

Sponda corallina non convocati Alma, Brandi, D'Alessandro, D'Oriano, Giordano e Salazaro, unitamente a Barone, Lame e Tascone, anch'essi non ancora sotto contratto un mese fa. In seguito al Dpcm dello scorso 24 ottobre, si tornerà a giocare a porte chiuse.

Avellino - Turris, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Miceli, Rocchi; Adamo, Aloi, M. Silvestri, D'Angelo, Tito; Bernardotto, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Santaniello, De Francesco, Mariconda, Bruzzo, Burgio, Nikolic. All.: Braglia.

Squalificati: Ciancio.

Indisponibili: Errico, Fella, Rizzo, L. Silvestri.

Ballottaggi: M. Silvestri - De Francesco: 55% - 45%; Bernardotto - Santaniello: 51% - 49%.

Turris (4-3-1-2): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; R. Fabiano; Signorelli, Franco; Romano; Longo, Giannone. A disp.: Lonoce, D’Ignazio, Lorenzini, Da Dalt, Esposito, Marchese, Pandolfi, Persano, Sandomenico. All.: Fabiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Alma, Barone, Brandi, D'Alessandro, D'Oriano, Giordano, Lame, Salazaro, Tascone.

Ballottaggi: nessuno.

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: Laudato della sezione di Taranto e Centrone della sezione di Molfetta. Quarto ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.