Silvestri: "Rosso eccessivo, l'importante è non aver perso" Il difensore dell'Avellino ha affidato a Instagram il suo pensiero dopo l'espulsione a Pagani

Dopo tante prestazioni positive, oggi Luigi Silvestri è stato il protagonista in negativo per distacco di Paganese - Avellino 1-1, compromettendo la partita dei biancoverdi con un rosso diretto per un colpo proibito, al 42', a palla lontana, ai danni di Sirignano, del primo tempo del derby al "Torre". Braglia ha annunciato che sarà multato. Il difensore ha voluto esprimersi così, attraverso il suo profilo Instagram, su quanto accaduto: "Oggi a caldo dovrei solo stare in silenzio! Ma ci tengo a dire delle cose. Ho sbagliato ma non era da punire così eccessivamente. Per quelle persone che dicono che è il mio limite, forse lo è stato in passato, non adesso. Avevo fatto 5 partite e avevo preso zero cartellini. Non si finisce mai di imparare e ad ogni lezione si impara qualcosa. L'importante è non aver perso. Questo gruppo ha attributi nonostante le mille difficoltà. E la mia espulsione di oggi è stata una di quelle. Sennò parleremmo di altro! Siete in debito di 3 punti".