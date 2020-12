Avellino - Ternana, le probabili formazioni Big match al Partenio. Possibile sorpresa di Braglia, un ballottaggio da risolvere per Lucarelli

La Ternana? Undici vittorie, tre pareggi, nessuna sconfitta; 37 gol fatti e 8 subiti, miglior attacco e miglior difesa del girone C di Serie C. Non serve aggiungere altro per capire che all'Avellino servirà una prestazione perfetta per provare a far inciampare le fere nel loro cammino da rullo compressore. Lo scorso 8 marzo, contro gli umbri (finì 2-0), si giocò la prima partita a porte chiuse a causa del Covid e l'ultima della stagione regolare formato 2019/2020. Un incubo a occhi aperti da cui il calcio sta provando a risvegliarsi anche grazie alla sana rivalità e alla genuina attesa carica di aspettative che ha preceduto il match odierno. L'Avellino, reduce dal 4-2 sul Bisceglie, sa bene che oggi passa un treno importante. Quello del potenziale -12 dalla prima della classe, con una gara in più rispetto agli irpini. Se non è una gara decisiva per riaprire i giochi per il primo posto, poco ci manca. Così come può esserlo per gli ospiti per spegnere le velleità biancoverdi.

Capitolo formazioni. Braglia torna in panchina dopo essersi messo alle spalle il Covid e potrebbe optare per un 4-2-3-1 speculare a quello dei dirimpettai con Adamo, Fella e Tito alle spalle dell'unica punta Maniero. Ancora fuori Errico e De Francesco, quest'ultimo vittima di uno stiramento al flessore della coscia destra, che lo costringerà a restare fermo al palo sino al gennaio 2021, rientra a margine di poco meno di due mesi di stop, a causa di altre noie muscolari, il portiere Forte. In difesa chance dal primo minuto per Dossena, al posto di Rocchi, in tandem con capitan Miceli al centro della difesa, completata da Ciancio e Luigi Silvestri sulle corsie laterali. Ad Aloi è affidato il compito di provare ad asfissiare la fantasia e il gran talento di Falletti, in rampa di lancio per completare la mortifera batteria di trequartisti con Partipilo e Furlan, pronta a ispirare Vantaggiato e a far male se gliene sarà concessa l'opportunità.

Lucarelli ha un solo ballottaggio da risolvere, quello tra Defendi e Russo, a disposizione avendo scontato un turno di squalifica. L'ex Laverone fungerà da cursore di fascia destra o sinistra in base all'esito del testa a testa.

Avellino - Ternana, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Miceli, Dossena, L. Silvestri; Aloi, D’Angelo; Adamo, Fella, Tito; Maniero. A disp.: Pane, Leoni, Pizzella, Rizzo, Rocchi, Nikolic, Burgio, Adamo, M. Silvestri, Santaniello, Bernardotto. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Francesco, Errico, Laezza.

Ballottaggi: Adamo - Rizzo: 55% - 45% (se gioca Rizzo 4-4-2); Forte - Pane: 60% - 40%.

Diffidati: Aloi, Ciancio.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Suagher, Laverone; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disp.: Vitali, Casadei, Bergamelli, Russo, Ndir, Damian, Paghera, Salzano, Ferrante, Raicevic, Peralta, Torromino, Onesti. All.: Lucarelli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Celli, Diakite, Frascatore, Mammarella, Kontek.

Ballottaggi: Defendi - Russo: 55% - 45% (se gioca Russo, Laverone terzino destro).

Diffidati: Falletti.

Arbitro: Vigile della sezione di Cosenza. Assistenti: Vitali della sezione di Brescia e Salvalaglio della sezione di Legnano. Quarto ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.