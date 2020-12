Bari - Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi Possibile sorpresa per quanto riguarda l'assetto tattico. Due indisponibili e tre ballottaggi

Sono 23 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per Bari - Avellino, in programma domani, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio “San Nicola”, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Nell'elenco non figurano gli infortunati De Francesco e Laezza. C'è Maniero che, però, non dovrebbe essere della partita. Errico torna tra gli arruolati, ma, come chiarito dal tecnico grossetano in conferenza stampa, per fare gruppo. Non sarà rischiato. Si punta al suo rilancio, a pieno regime, nel 2021. Occhio a possibili sorprese per quanto riguarda il modulo. Braglia dovrebbe confermare il 4-4-2, ma non è da escludere un atteggiamento tattico speculare a quello dei dirimpettai, attesi con il 3-4-3. Se Miceli, risparmiato con la Ternana e gestito con un impiego part-time contro il Monopoli non dovesse scendere in campo, le probabilità di vedere i lupi con il tridente aumenterebbero.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Pane, Forte, Leoni, Pizzella.

Difensori: Ciancio, Dossena, Miceli, Nikolic, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Bruzzo, Burgio, D'Angelo, Errico, M. Silvestri.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (4-4-2): Forte; Ciancio, Miceli, Dossena, L. Silvestri; Rizzo, Aloi, D'Angelo, Tito; Santaniello, Fella. A disp.: Pane, Pizzella, Leoni, Bernardotto, M. Silvestri, Errico, Rocchi, Adamo, Burgio, Mariconda, Maniero, Nikolic. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.



Indisponibili: De Francesco, Laezza.



Diffidati: Aloi, Ciancio, Miceli.

Ballottaggi: Miceli - Bernardotto: 55% - 45% (se gioca Bernardotto 3-4-3); Miceli – Rocchi: 55% - 45%; Rizzo – Adamo: 51% - 49%.