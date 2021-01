Avellino, fari sul mercato in uscita tifando Viterbese Mercoledì di recuperi, cambierà anche la classifica dei lupi che puntano a sfoltire la rosa

Il mercoledì dei recuperi che andranno a riallineare il numero di partite giocate dalle 19 squadre nel girone C di Serie C, in attesa della disputa di Paganese - Catania, rinviata per maltempo la scorsa domenica e che sarà disputata il prossimo 10 febbraio, porta in dote un derby decisivo, sponda gialloblù, tra Juve Stabia e Casertana. Le vespe, in ritiro dopo la sconfitta di sabato scorso a Monopoli, vanno a caccia del ritorno alla vittoria, che manca da quattro turni, per salvare la panchina al tecnico Padalino, finito nell'occhio del ciclone. I falchetti, però, non hanno intenzione alcunia di rallentare il passo, spedito, verso zone più tranquille della classifica. Un'avanzata a ritmi vertiginosi con tre successi nelle ultime tre partite. Alla finestra, invece, l'Avellino, che spera di ritrovarsi al terzo posto solitario al termine della giornata e ne approfitterà per studiare il prossimo avversario. Al “Ceravolo”, Catanzaro e Viterbese si ritroveranno per riprendere dallo 0-0 al 53' del match sospeso, per nebbia, il 10 gennaio. Fari puntati sui laziali. Fronte mercato, i biancoverdi continuano a lavorare per trovare una sistemazione a Bruzzo, Marco Silvestri e Leoni dopo aver deciso, in seguito a un confronto con l'agente del difensore, di non cedere Dossena. L'unico ad avere mercato è proprio Bruzzo, che sembrerebbe orientato a scegliere una destinazione al nord tra Albinoleffe, Lecco e Renate, anche se ha richieste pure nel girone C dove lo hanno chiesto Casertana e Potenza.