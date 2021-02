Avellino - Palermo, la probabile formazione dei rosanero Boscaglia deve rinunciare a Corrado, Marconi, Santana e allo squalificato Lucca

Dopo le conferenze di Giuseppe Carriero e Gabriele Bernardotto, a scandire l'attesa per Avellino – Palermo, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 15, allo stadio “Partenio-Lombardi”, ci ha pensato il tecnico dei rosanero, Roberto Boscaglia: "Rispetto all’andata è cambiato tutto. Noi siamo cambiati e anche loro. Mi aspetto l’Avellino che sa giocare a calcio e sa quello che vuole; una squadra fisica e tecnica, che vuole arrivare in alto. Avellino - Palermo è sempre una partita di cartello e ci terranno a fare bene per dimostrare il loro valore. Noi dobbiamo andare lì convinti di poter fare bene. Domani mi aspetto una grande prestazione per dare seguito a quanto fatto. Sono arrabbiato perché so cosa possono dare i ragazzi, ma dobbiamo dare continuità al gioco e all’atteggiamento, alla voglia di combattere e non risparmiare energia. Domani mi aspetto un’altra grande partita. Noi dobbiamo essere bravi a chiuderci a riccio, c’è la possibilità di fare cose importanti. Questo periodo servirà per capire un po’ di cose e lavorare anche sulle prospettive future, senza dimenticare che questo campionato non è ancora finito. Santana non convocato? Mario ieri notte ha avuto un problema gastrointestinale e ieri mattina ha dato la notizia, solo per questo motivo è rimasto fuori. Santana è importante nel gruppo e deve stare sempre con noi anche quando non è disponibile.”

Sono 21 i calciatori che hanno raggiunto il capoluogo irpino. Non sono partiti alla volta della Campania Corrado, Marconi e, come detto da Boscaglia, Santana, oltre allo squalificato Lucca.

L'elenco dei 21 convocati.

1. Pelagotti; 2. Doda; 4. Accardi; 5. Palazzi; 6. Crivello; 7. Floriano; 8. Martin; 9. Saraniti; 10. Silipo; 12. Fallani; 13. Lancini; 14. Valente; 16. Peretti; 18. De Rose; 19. Odjer; 20. Kanoute; 21. Broh; 23. Rauti; 24. Somma; 27. Luperini; 29. Almici.

La probabile formazione.

Palermo (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Odjer, De Rose, Luperini; Kanoute, Saraniti, Valente. A disp.: Doda, Floriano, Martin, Fallani, Lancini, Valente, Peretti, Silipo, Almici, Broh, Rauti. All.: Boscaglia.