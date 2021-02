Serie C, domenica di derby per le campane Domani la ventiseiesima giornata del girone C, incroci determinanti in chiave playoff e playout

La domenica dei derby. Ventiseiesima giornata in salsa campana nel girone C di Serie C. Il dulcis è rigorosamente in fundo. Alle 20,30, sfida dal sapore di playoff tra Casertana e Avellino. Rossoblù e biancoverdi ci arrivano ad ali spiegate, alla sfida del “Pinto”. Sette vittorie nelle ultime nove partite per entrambe, con l'unica differenza, in termini di risultati, rappresentata dal fatto che i lupi, secondi in classifica ed attesi da un turno di riposo dopo il match con i falchetti, vanno a caccia della decima partita di fila senza sconfitte. Consolidarsi in zona spareggi promozione è, invece, l'obiettivo degli uomini di Guidi, elogiato pubblicamente da Braglia all'antivigilia del match. Alle 15, sarà, invece, sfida salvezza al “Torre” tra Paganese e Turris. Gli azzurrostellati, 4 punti nelle ultime due gare, proveranno a risucchiare nei giochi per non retrocedere i corallini, in crisi nera con un trend di 5 k.o. nelle ultime 6 uscite da provare a invertire. E a proposito di svolte necessarie, in concomitanza si giocherà anche Monopoli - Cavese. I blufoncé devono tornare a far punti, contro una diretta concorrente, per archiviare le due battute d'arresto di consecutive che hanno sancito la marcia del gambero, all'ultimo posto. Alle 17,30, altra sfida playoff. Al “Menti” è in programma Juve Stabia – Teramo. Contro gli abruzzesi, reduci dal primo stop interno stagionale, per mano del Potenza, i gialloblù vogliono confermarsi per dare continuità al blitz al “Lamberti”.