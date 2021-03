Avellino, riecco De Francesco con altre due novità dall'inizio Cinque indisponibili tra le file biancoverdi per la sfida al "Ceravolo" contro il Catanzaro

Sono 18 i calciatori a disposizione del vice allenatore dell'Avellino, Domenico De Simone (squalificato Braglia), per la sfida in programma domani, alle 17,30, al “Ceravolo”, contro il Catanzaro, valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C.

Fuori Aloi, appiedato per un turno dal giudice sportivo; il lungodegente Laezza; Errico, alle prese con il suo terzo infortunio muscolare stagionale; gli infortunati Marco Silvestri e Baraye; Leoni, per scelta tecnica.

Rispetto all'undici iniziale opposto alla Casertana saranno confermati ancora una volta in blocco gli interpreti in difesa. Davanti a Forte, a caccia di un record di imbattibilità, spazio a Luigi Silvestri, Miceli e Illanes. A centrocampo, inamovibili Ciancio e Tito sulle corsie laterali così come Carriero e D'Angelo in mezzo al campo. Riecco, poi, De Francesco in cabina di regia. In attacco si va verso il ritorno dal primo minuto del tandem Maniero - Fella. Bernardotto la possibile mossa a sorpresa.

L'elenco dei 18 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Carriero, D'Angelo, De Francesco.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, De Francesco, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, Santaniello, Dossena, Rocchi, Adamo,. All.: Braglia.