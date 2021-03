Monopoli, dita incrociate per i tamponi di domani mattina L'esito è atteso a mezzogiorno. Dodici indisponibili e scelte pressoché obbligate per Scienza

Vigilia con le dita incrociate per l'Avellino, che domani, alle 15, è atteso dal Monopoli allo stadio “Veneziani”. Oggi il club pugliese ha annunciato la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico, che va a sommarsi a cinque calciatori che salteranno la gara valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C.

Domani mattina nuovo giro di tamponi (esito atteso alle 12) con l'auspicio di non registrare nuovi contagi, viceversa, nella migliore delle ipotesi, il calcio d'inizio della partita potrebbe slittare di due ore e mezza. Da scongiurare c'è, infatti, anche il rischio rinvio.

Tra infetti, infortunati e squalificati è folto il nugolo di indisponibili tra le file dei gabbiani. Giuseppe Scienza ha sbottato in merito ai commenti relativi alle oggettive vicissitudini che i suoi ragazzi stanno affrontando: “Non siamo piangina, come qualcuno ci ha definito, anche in occasione della gara di andata. Non cerchiamo alibi. Non facciamo piagnistei. Comunichiamo semplicemente gli indisponibili per rispetto degli addetti ai lavori”. Rientra Tazzer. Indisponibili Arena, Bunino, Currarino, De Paoli, Isacco, Menegatti, Mercadante, Nicoletti, Spadoni, Steau e Taliento. Squalificato Paolucci. Si accomoderanno in panchina gli under Alba, Basile, Oliveto, Nina e Vignati. Lo stesso Scienza ha preannunciato che saranno aggregati al gruppo anche due giovani della Berretti, pronti a dare il proprio contributo, entrando in distinta, in caso di necessità.

La probabile formazione.

Monopoli (3-5-2): Satalino; Viteritti, Bizzotto, Riggio; Zambataro, Piccinni, Iuliano, Vassallo, Liviero; Soleri, Starita. A disp.: Oliveto, Alba, Nina, Basile, Vignati, Guiebre, Tazzer. All.: Scienza.