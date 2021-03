Monopoli - Avellino, le probabili formazioni Al "Veneziani" la gara valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C

L'occasione è ghiotta, la missione molto meno semplice di quella che potrebbe apparire. A Monopoli, Covid permettendo, l'Avellino va a caccia della settima vittoria consecutiva che gli permetterebbe di fare... tredici. E non solo per quanto riguarda i risultati utili di fila che andrebbe a inanellare, ma anche nell'accezione di colpo che varrebbe una fortuna, dato il concomitante incrocio tra Ternana e Bari che, giocoforza, lasceranno per strada punti. Una delle due o entrambe, vincendo l'Avellino, farebbe poca differenza perché i biancoverdi andrebbero a dormire, ugualmente, col sorriso stampato sulle labbra.

Sponda irpina, Braglia ritrova Miceli e D'Angelo, che hanno scontato un turno di squalifica. Recuperato Baraye. Fuori i lungodegenti Errico e Laezza; l'infortunato Marco Silvestri; Leoni, per scelta tecnica. Tra i pali torna Forte. In difesa riecco la linea Maginot composta da Luigi Silvestri, Miceli e Illanes. A centrocampo, Ciancio è inamovibile sulla fascia destra. A sinistra, Tito (in diffida al pari di Carriero, Luigi Silvestri, Dossena, Rocchi e Rizzo) è insidiato da Adamo. Per quanto riguarda il pacchetto interni della mediana, largo a Carriero, Aloi e D'Angelo con De Francesco che dovrebbe accomodarsi in panchina. Se dovesse, invece, scendere in campo, largo ancora al 3-4-1-2 con lo stacanovista Carriero potenzialmente candidato a un turno di riposo. In attacco si va verso il ritorno del tandem Maniero - Fella. Le condizioni di Maniero saranno, però, costantemente monitorate. Qualora le noie muscolari dovessero suggerirne un impiego part-time toccherà a Santaniello.

Dita incrociate in casa pugliese (e non solo). Questa mattina nuovo giro di tamponi (esito atteso alle 12) con l'auspicio di non registrare nuovi contagi, viceversa, nella migliore delle ipotesi, il calcio d'inizio della partita potrebbe slittare di due ore e mezza. Da scongiurare c'è, infatti, anche il rischio rinvio.

Tra infetti, infortunati e squalificati è folto il nugolo di indisponibili tra le file dei gabbiani. Scienza ha sbottato in merito ai commenti relativi alle oggettive vicissitudini che i suoi ragazzi stanno affrontando: “Non siamo piangina, come qualcuno ci ha definito, anche in occasione della gara di andata. Non cerchiamo alibi. Non facciamo piagnistei. Comunichiamo semplicemente gli indisponibili per rispetto degli addetti ai lavori”. Rientra Tazzer. Indisponibili Arena, Bunino, Currarino, De Paoli, Isacco, Menegatti, Mercadante, Nicoletti, Spadoni, Steau e Taliento. Squalificato Paolucci. Si accomoderanno in panchina gli under Alba, Basile, Oliveto, Nina e Vignati. Lo stesso Scienza ha preannunciato che saranno aggregati al gruppo anche due giovani della Berretti, pronti a dare il proprio contributo, entrando in distinta, in caso di necessità.

Monopoli - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Veneziani” (ore 15)

Monopoli (3-5-2): Satalino; Viteritti, Bizzotto, Riggio; Zambataro, Piccinni, Iuliano, Vassallo, Liviero; Soleri, Starita. A disp.: Oliveto, Alba, Nina, Basile, Vignati, Guiebre, Tazzer. All.: Scienza.

Squalificati: Paolucci.

Indisponibili: Arena, Bunino, Currarino, De Paoli, Isacco, Menegatti, Mercadante, Nicoletti, Spadoni, Steau, Taliento.

Ballottaggi: nessuno.

Diffidati: Iuliano, Piccinni, Riggio, Starita, Vassallo.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, Santaniello, De Francesco, Dossena, Rocchi, Adamo, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Errico, Laezza, Leoni, M. Silvestri.

Ballottaggi: Miceli - Dossena: 70% - 30%; Carriero - De Francesco: 60% - 40% (se gioca De Francesco 3-4-1-2); Tito - Adamo: 55% - 45%; Maniero Santaniello - Bernardotto: 50% - 30% - 20%.

Diffidati: Carriero, Luigi Silvestri, Dossena, Rocchi, Rizzo, Tito.

Arbitro: Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Teodori della sezione di Fermo e Tinello della sezione di Rovigo. Quarto ufficiale: Di Graci della sezione di Como.