Monopoli - Avellino si gioca regolarmente Il club pugliese ha comunicato l'esito dell'ultimo giro di tamponi. Aggregati due Primavera

Monopoli - Avellino, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C, si giocherà regolarmente e senza alcuno slittamento per quanto riguarda l'orario del calcio d'inizio, fissato alle 15. Con anticipo rispetto al momento atteso per la comunicazione ufficiale, ovvero le 12 odierne, la società pugliese ha, infatti, comunicato che "in seguito dell'ultimo ciclo di tamponi effettuati questa mattina, sono 20 i calciatori a disposizione di mister Scienza per il match odierno contro l'Avellino". Prima convocazione per due calciatori della Primavera, Glorioso (2003) e Di Benedetto (2004). Ieri, nel corso della conferenza stampa pre-partita, lo stesso Scienza aveva preannunciato che un paio di giovani sarebbero stati aggregati al gruppo per fronteggiare l'emergenza, autentica, con cui i gabbiani devono fare i conti. Dodici, infatti, gli assenti. Indisponibili Taliento, Bunino, Mercadante, Isacco, Nicoletti, Steau, Spadoni, Currarino, Menegatti, Arena e De Paoli. Squalificato Paolucci, espulso per somma di ammonizione al "Rocchi" contro la Viterbese.