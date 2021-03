Avellino, nuovo positivo al Covid ed emergenza a centrocampo Domenica, alle 12,30, i biancoverdi sfideranno il Catania allo stadio "Massimino"

L'Avellino ripiomba nell'incubo Covid. Dopo le positività di Carriero e De Francesco, questa mattina, nell'ambito dell'iter previsto dal protocollo federale nell'eventualità di casi rilevati all'interno del “gruppo squadra”, che si articola con tamponi ogni 48 ore per incrementare l'attività di monitoraggio in merito allo sviluppo di possibili focolai, è stato rilevato un ulteriore contagiato. Altra brutta notizia a poche ore dalla partenza alla volta di Catania dove domenica, con calcio d'inizio alle 12,30, i biancoverdi sfideranno gli etnei del neo-tecnico Francesco Baldini. L'emergenza torna d'attualità all'antivigilia della trentaduesima giornata del girone C di Serie C, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, privo dei calciatori posti in isolamento, con Baraye acciaccato e Marco Silvestri infortunato. Scontata la riproposizione in blocco della linea a cinque opposta lo scorso mercoledì al Potenza, con Ciancio, Adamo, Aloi, D'Angelo e Tito. Verso la conferma, in toto, anche il pacchetto a tre davanti a Forte, composto da Luigi Silvestri, Miceli e Illanes. L'unica novità andrà a configurarsi in attacco dove Fella, in campo solo per uno scorcio di partita contro i lucani, farà coppia con Maniero. Domenica mattina, prima del match, il sessantacinquesimo ciclo di tamponi. Fiato sospeso.