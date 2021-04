Avellino, due novità dall'inizio contro la Ternana I convocati svelano l'esito del tampone di controllo di Carriero e De Francesco. Errico...

Sono 20 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per Ternana - Avellino, in programma domani, alle 15, allo stadio “Liberati”, valida per la trenaquattresima giornata del girone C di Serie C. Fuori lo squalificato Rocchi; Carriero e De Francesco, ancora positivi al Covid; Leoni, per scelta tecnica. Luigi Silvestri torna a disposizione dopo aver scontato il turno di stop comminatogli dal guidice sportivo. Recuperato Bernardotto. Seconda consecutiva consecutiva per il centrocampista, classe 2003, Capone. Rinviato il ritorno tra i convocati di Errico. Scelte pressoché obbligate sul fronte degli interpreti che andranno a struttare il collaudato 3-5-2. In difesa, davanti a Forte, la rodata linea a tre composta da Illanes, Miceli e Luigi Silvestri. Verso la conferma in blocco la mediana opposta dal primo minuto alla Virtus Francavilla, con Ciancio e Tito sulle corsie laterali e Rizzo (preferito di nuovo ad Adamo), Aloi e D'Angelo a fungere da interni. In attacco chance da non fallire per Fella, che farà coppia con Maniero. Occhio ai diffidati (Aloi, Dossena, Rizzo e Tito, oltre a Carriero), che salteranno la cruciale gara casalinga con il Bari in caso di ammonizione contro le fere.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Baraye, Ciancio, Dossena, Illanes, Laezza, Miceli, L. Silvestri, Rizzo, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, D'Angelo, Errico, M. Silvestri.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Rizzo, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane,, Laezza, M. Silvestri, Santaniello, Dossena, Adamo, Capone, Baraye. All.: Braglia.