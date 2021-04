Avellino, ecco quanti punti mancano per chiudere secondi La certezza aritmetica è vicina mentre Bari e Catanzaro saranno ancor di più condannate a vincere

Adesso sì, due calcoli ci stanno. L'Avellino, sempre più artefice del proprio destino, dopo il successo sul Bari, raggiungerà la certezza aritmetica del secondo posto, a prescindere dai risultati di Bari e Catanzaro, conquistando 5 punti nelle prossime 3 tre partite. Ovviamente, potrebbero bastarne anche di meno, fino al caso limite di nessuno, in caso di passi falsi, mezzi o pieni, delle dirette concorrenti. I calabresi devono ancora recuperare una partita (oggi non sono scesi in campo al “Menti”, contro la Juve Stabia), ma, conquistando 5 punti, i lupi resterebbero avanti anche qualora i giallorossi, ora momentaneamente a -8, vincessero tutte le 4 partite che gli restano da giocare. Il successo, pesantissimo, sugli odierni dirimpettai, rende, nel contempo, sufficienti soli altri 3 punti, negli ultimi 270 minuti di campionato, per chiudere davanti agli uomini di Carrera. Sabato prossimo, alle 17,30, trasferta sul campo della Vibonese, poi al “Partenio-Lombardi” arriverà il Teramo e, infine, ci sarà l'appuntamento in casa della Cavese, probabilmente già retrocessa. Il cammino per i playoff è tracciato e l'Avellino è vicinissimo ad arrivarci nella miglior posizione di classifica possibile.