Avellino, il messaggio di Luigi Silvestri dopo l'infortunio Sui social anche il sostegno di Forte: "Sarà dura non averti accanto in questo rush finale"

Al 61' è crollato a terra dopo aver tentato l'ennesimo, generoso, colpo di testa acrobatico in area di rigore del Bari: frattura composta del malleolo personale della caviglia sinistra, articolazione ingessata e stagione finita, salvo un clamoroso quanto improbabile recupero a tempi di record in vista dei playoff. Che tegola, per l'Avellino, perdere Luigi Silvestri: per caratteristiche, unico nella pacchetto arretrato biancoverde; fondamentale per il suo temperamento, che ha imparato a mitigare, con il passare del tempo, anche grazie alla sapiente guida di Piero Braglia.

Attraverso i social, il difensore ha così commentato il suo infortunio: “Cercherò di essere breve, sicuramente sono preso dall'emozione dopo anni di delusioni! Questa vittoria è prima degli uomini che siamo e poi dei calciatori che stiamo dimostrando di essere! Questa vittoria è dei tifosi per quello che hanno rischiato da ieri a oggi per starci vicino per via delle problematiche! Questa vittoria dice tanto; Questa squadra al completo può giocarsela con tutti , nonostante tutto quello che è successo siamo ancora lì al secondo posto! La vittoria è di quelli che hanno giocato poco per merito degli altri ma si son fatti trovare sempre pronti al momento giusto! Mancano 3 finali per raggiungere un obiettivo diventato tale durante il percorso! Ero consapevole che prima o poi mi sarebbe successo qualcosa, per il modo di giocare che ho! Oggi ho viaggiato con la testa durante il trasporto in barella! Ma alla fine non è niente di grave! Tutto passa e tutto si affronta con il sorriso e con i capelli sciolti! Tutto apposto lupi! Mi riposo un pochino”.

Sempre sui social il messaggio del portiere Forte per il compagno di squadra: “Sarà difficile non averti accanto in questo rush finale. Prometto, promettiamo che i risultati che arriveranno saranno tutti tuoi, amico mio”.