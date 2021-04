L'Avellino riabbraccia Santaniello: è guarito dal Covid Domani si sottoporrà alle visite mediche e tornerà a disposizione di Braglia

La marcia di avvicinamento dell'Avellino alla gara casalinga con il Teramo, in programma domenica, alle 17,30, al "Partenio-Lombardi", valida per la trentasettesima e penultima giornata del girone C di Serie C, è iniziata con una buona notizia: Emanuele Santaniello è guarito dal Covid-19. L'attaccante, costretto a osservare a saltare i match contro il Bari e la Vibonese, nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche per il rilascio del certificato dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva e da martedì, qualora i test medici daranno esito positivo, tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra. Una freccia in più all'arco di Piero Braglia per il rush finale, a partire dalla gara con gli abruzzesi che, in virtù dei risultati maturati oggi (Catanzaro - Catania 2-0, Bari - Palermo 2-2) e del recupero tra Juve Stabia e Catanzaro, in programma il prossimo mercoledì, alle 15, allo stadio "Menti", rappresenterà un appuntamento da non fallire per provare a chiudere con un turno di anticipo i giochi per il secondo posto.