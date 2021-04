Avellino, novità in difesa dopo Vibo Valentia: ecco quali Due titolari su tre al "Razza" si accomoderanno in panchina. E c'è pure l'opzione cambio di modulo

Nel post-partita di Vibonese – Avellino, Piero Braglia era stato perentorio: “Chi ha sbagliato starà fuori, poco ma sicuro”. E così, in maniera coerente rispetto a quanto preannunciato senza giri di parole, la sconfitta al “Razza” si appresta ad avere ripercussioni in termini di scelte degli interpreti che saranno opposti domenica, al “Partenio-Lombardi”, al Teramo. Sotto la lente d'ingrandimento la difesa dove tutti hanno palesato difficoltà e l'unico confermato dall'inizio dovrebbe essere, salvo colpi di scena, Illanes. Dossena ha scalato le gerarchie e prenderà il posto di Miceli, anche perché, se non fosse stato per la squalifica da cui si appresta a rientrare, avrebbe giocato titolare anche a Vibo Valentia dopo l'ottima prestazione contro il Bari. Adamo si accomoderà in panchina sia per il rientro di un altro appiedato dal giudice sportivo, ovvero Tito, sia per la gara sottotono che ha confermato il trend negativo fatto registrare nelle trasferte a Catania e Terni, intervallate dalla gara sufficiente contro la Virtus Francavilla. Con lui tornerà tra i rincalzi l'altro sostituito alla fine del primo tempo, sabato scorso: Rocchi. Improbabile che vengano accelerati i tempi per il rientro dal primo minuto di capitan Laezza, per cui è più verosimile l'impiego per un altro spezzone di gara, in modo da proseguire nel suo rientro costante e graduale. Si va, dunque, verso l'arretramento di Ciancio nella linea a tre davanti a Forte, con Rizzo chiamato a prenderne il posto sulla fascia destra a centrocampo. L'alternativa? Il cambio di modulo; la riproposizione del 4-3-1-2 adottato nella seconda frazione di gioco con la Vibonese, con Ciancio e Tito terzini di spinta, Carriero, De Francesco e D'Angelo in mediana (Aloi è squalificato) ed Errico alle spalle delle punte. Con Maniero non al top si rivedrà Santaniello, guarito dal Covid, mentre si profila un ballottaggio tra Fella e Benardotto.