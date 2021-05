Virtus Verona, i positivi salgono a 12: Serie C alla finestra Domenica c'è il recupero del match playoff con la Triestina, ma l'ultima parola spetterà all'ULSS

Salgono a 12 i positivi al Covid-19 nel “gruppo squadra” della Virtus Verona e la Serie C, tutta, è col fiato sospeso. I club impegnati nei playoff si augurano, innanzitutto, la pronta guarigione dei tesserati contagiati nel club veneto, ma, non di meno, sono alla finestra per seguire l'evoluzione della situazione a cui sono direttamente, come nel caso della Triestina, o indirettamente interessati. E sì perché, se gli alabardati lavorano in attesa della gara valida per il primo turno della fase del girone, non disputata lo scorso 9 maggio, per effetto della quarantena e dello stop alla trasferta imposti dall'ULSS 9 Scagliera, tutte le altre società sono legate a doppio filo per quanto riguarda il proprio calendario, già riformulato, proprio alla disputa del recupero riprogrammato per domenica con calcio d'inizio alle 17,30. Tra accoppiamenti e sorteggi, non si gioca non si può andare avanti.

A tre giorni dalla partita, la Virtus Verona non si sta allenando, non può, ma sarebbe in condizioni, numeriche, di scendere in campo. Il punto interrogativo, non secondario, è legato proprio al via libera da parte dell'ULSS, che non è affatto scontato proprio in virtù dell'incremento, costante, dei casi. E all'ULSS spetta l'ultima parola. E, allora, dita incrociate, conoscendo già i piani alternativi nella peggiori delle ipotesi: se la Virtus Verona non potesse scendere in campo neppure domenica prossima, la prima strada è quella di un ulteriore slittamento in avanti delle date ridefinite. C'è ancora tempo per evitare la variazione della formula con il passaggio alle gare secche anche nei turni nazionali.

Intanto, si naviga a vista. Inevitabile nel calcio ai tempi del Covid anche se, seppur col senno del poi, viene da chiedersi se non sarebbe stato opportuno pensare a monte a una stagione con un minor numero di partecipanti agli spareggi promozione proprio in virtù dell'emergenza pandemica.