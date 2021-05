La Curva Sud chiama, il tifo biancoverde risponde: le foto Mobilitazione in vista dei playoff tra bandiere e vessilli ad Avellino, provincia e fuori regione

Da giorni, la Curva Sud ha ufficialmente chiamato a raccolta i tifosi dell'Avellino in vista dei playoff che, salvo ulteriori colpi di scena causa Covid, per i lupi prenderanno il via a partire da domenica prossima con l'andata del primo turno della fase nazionale (prima partita in trasferta contro l'avversaria che sarà sorteggiata giovedì mattina, dopo il secondo turno della fase del girone; ritorno al “Partenio-Lombardi” mercoledì 26 maggio). “Invitiamo tutti gli innamorati di questa terra a esporre bandiere e sciarpe della nostra squadra del cuore. Coloriamo di biancoverde tutto ciò che ci appartiene: i nostri balconi, le strade dei nostri paesi e l'aria che respiriamo. Vestiamo l'Irpinia col suo vestito migliore” l'appello del direttivo tra le righe di un comunicato diramato lo scorso mercoledì. Immediata la risposta: in città, provincia e oltre i confini regionali. Una passione apprezzabile a colpo d'occhio, come dimostrato dalle foto inviate dai nostri lettori, che hanno voluto testimoniare la propria trepidante attesa e vicinanza alla squadra. Ecco, dunque, la fotogallery composta prorpio dai supporter. Scatto dopo scatto. Perché di fronte all'amore per la propria squadra non c'è porta chiusa che tenga.