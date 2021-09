Avellino - Potenza, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la quinta giornata del girone C di Serie C

Un solo risultato a disposizione dopo quattro pareggi di fila. Contro il Potenza (ore 14,30) al “Partenio-Lombardi”, l'Avellino deve vincere per rimettersi in carreggiata nella corsa al primo posto e in linea con le aspettative di disputare un campionato da vertice, corroborate da un mercato all'altezza dell'obiettivo. Il calcio non è, ovviamente, una scienza esatta, la pazienza non fa parte di un mondo in cui contano i risultati, anche se occorre tempo per assimilare dettami e sincronismi, soprattutto in concomitanza con un cambio di modulo e di un folto nugolo di calciatori, ma ora è davvero ora di ingranare la quinta. Quinta come la giornata di andata del girone C, che coincide con il primo di due turni casalinghi consecutivi (giovedì, alle 21, supersfida con il Catanzaro): occasione ghiotta e da non fallire per scuotersi e iniziare la scalata in classifica.

La vigilia è stata scandita da una pre-tattica che la dice lunga sul grado di importanza della gara. Braglia e Gallo a carte coperte. Niente convocati da una parte e dall'altra. L'Avellino ha cercato concentrazione e una spinta dall'alto recandosi in pellegrinaggio a Montevergine dove ha ricevuto la benedizione dall'abate Riccardo Luca Guariglia, che ha garantito un ulteriore incentivo a far bene: una bottiglietta di Anthemis in dono a Natale, ma bisognerà meritarsela. Sul fronte formazione, con il rientro di Carriero da un turno di squalifica è verosimile che sarà Bove ad accomodarsi in panchina, con il conseguente passaggio al 4-3-2-1. La linea difensiva, salvo inserimento a sorpresa di Mignanelli al posto di Tito, sarà ampiamente riproposta con Ciancio, Dossena, Silvestri e, per l'appunto, Tito. A centrocampo dopo gli onori è il momento degli oneri per i senatori, chiamati a caricarsi sulle spalle il peso delle pressioni della piazza, desiderosa di festeggiare la prima vittoria stagionale: Carriero, Aloi e D'Angelo sono in rampa di lancio. In attacco, a proposito di oneri, Maniero deve sfatare il tabù del gol su azione dell'intero reparto avanzato: il gol su azione manca dal 3 marzo 2021 (Catanzaro – Avellino 0-1), dopo aver dimostrato generosità e offerto sponde ai compagni, ma senza pungere anche a Monopoli. Se poi i gol dovessero arrivare dai piedi o finanche dalla testa di Kanoute o Di Gaudio nessuno starebbe lì a fare lo schizzionoso.

Sarà Romero il grande assente tra le file lucane. L'ariete, alle prese con noie muscolari ereditate dalla trasferta a Catanzaro, dovrebbe essere preservato per tornare regolarmente a disposizione da mercoledì prossimo, al “Viviani”, contro la Virtus Francavilla. Gallo, che ha annunciato in conferenza stampa la titolarità di Vecchi e dell'ex biancoverde Bruzzo, in mediana, dovrebbe affidarsi al tandem d'attacco composto da Ricci e Salvemini, ma non è da escludere l'impiego di Volpe anche in ottica minutaggio. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-5-2, ma non sono escluse sorprese dal punto di vista tattico.

Sugli spalti è atteso il ritorno del tifo organizzato. La Curva Sud tonerà a essere il cuore pulsante dello stadio. Un'arma in più per portare sfatare il tabù del successo che manca.

Avellino – Potenza, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 14,30)

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi, D'Angelo; Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Rizzo, Bove, Sbraga, Scognamiglio, Mignanelli, De Francesco, Matera, Mastalli, Gagliano, Messina, Plescia. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Micovschi.

Ballottaggi: Aloi – Bove: 60% - 40% (se gioca Bove 3-4-2-1).

Diffidati: nessuno.

Potenza (3-5-2): Marcone; Coccia, Gigli, Cargnelutti; Vecchi, Bruzzo, Zampa, Sandri, Sepe; Ricci, Salvemini. A disp.: Greco, Matino, Zenuni, Volpe, Banegas, Zagaria, Baclet, Guaita, Costa Ferreira, Nigro. All.: Gallo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Romero.

Ballottaggi: Ricci – Volpe: 51% - 49%.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Panettella della sezione di Gallarate. Assistenti: Fragetta della sezione di Catania e Spina della sezione di Palermo. Quarto Ufficiale: Zamagni della sezione di Cesena.