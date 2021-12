Serie C, Juve Stabia e Paganese in campo. Domani tocca ad Avellino e Turris Ricco il menù delle gare valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C

La diciottesima giornata del girone C di Serie C, penultima d'andata, terzultima prima della sosta natalizia, rappresenta uno snodo cruciale per le quattro campane impegnate tra oggi e domani. Alle 15 il calcio d'inizio di Juve Stabia – Potenza. Le vespe sono rimaste impantanate al “Torre” cedendo il passo alla Paganese e al “Menti” puntano al pronto riscatto contro una delle squadre invischiate nella lotta per non retrocedere: il Potenza. Sottili dovrà rinunciare a Tonucci, che non figura nell'elenco dei convocati. Al suo posto giocherà Cinaglia. Alle 17,30 toccherà, invece, proprio alla Paganese provare a dare continuità al 3-1 imposto ai gialloblù, ma il compito sarà tutt'altro che semplice in casa del Picerno.

Leonardo Colucci, subentrato a Palo, ha rigenerato i lucani, che dal momento dell'avvicendamento in panchina hanno conquistato 7 punti in 3 partite e sono reduci da 2 vittorie di fila. Domani, alle 14,30, l'Avellino andrà all'assalto del fanalino di coda Vibonese provando a cancellare i brutti ricordi ereditati dall'ultimo confronto al “Razza” dove a tre partite dalla fine del campionato, nella scorsa stagione, i biancoverdi gettarono alle ortiche il secondo posto. Un solo ballottaggio da risolvere per De Simone, che prenderà il posto dello squalificato Braglia, quello tra Matera e Aloi a centrocampo. Sempre alle 14,30 Turris – ACR Messina. I corallini vanno a caccia del ritorno al successo che manca da due turni contro Capuano, già in bilico sulla panchina dei siciliani.