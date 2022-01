Avellino, sfuma l'obiettivo Ciciretti: ufficiale il trasferimento al Como Il fantasista era finito nel mirino del direttore sportivo Di Somma, ma continuerà a giocare in B

Come anticipato da Ottopagine.it lo scorso sabato sera, Amato Ciciretti proseguirà la sua carriera tra le file del Como. L'ex Benevento, ora al Pordenone, era finito nel mirino del direttore sportivo Salvatore Di Somma, che aveva strappato la disponibilità del fantasista a scendere di categoria, qualora non fossero arrivate offerte dalla Serie B, per provare a rilanciarsi con la maglia dell'Avellino. La proposta dalla Cadetteria è, però, arrivata dal club lariano e, come nelle attese, l'affare si è concluso coi crismi dell'ufficialità. Il club biancoverde ha già virato, da giorni, su altri profili: al vaglio esterni di centrocampo e offensivi, a seconda di valutazioni sul modulo che verrà adottato in seguito all'arrivo di Murano.

Il comunicato ufficiale - "Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto l’attaccante Amato Ciciretti al Como. Trasferimento in prestito sino a giugno 2022, con opzione a favore del club lombardo. Nella stagione in corso Ciciretti ha totalizzato 8 presenze con la maglia neroverde. La Società augura ad Amato le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza".