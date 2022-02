L'Avellino subito in campo, le ultime sulle condizioni di Maniero e Murano Ripresa degli allenamenti al Partenio in vista della trasferta a Francavilla Fontana

Una serata con le rispettive famiglie, dopo il successo sul Monterosi Tuscia valso il -7 sul Bari capolista, stoppato sullo 0-0 al “Veneziani” dal Monopoli, e di nuovo in campo perché il calendario non concede respiro. Mandata in archivio la prima delle 5 partite in programma in soli 15 giorni, l'Avellino ha ripreso ad allenarsi questa mattina al “Partenio-Lombardi”. I calciatori impiegati durante la partita di ieri hanno svolto un leggero lavoro defaticante, la restante parte del gruppo ha sostenuto un lavoro atletico intervallato con partitelle a pressione.

Martedì, alle 18, la trasferta alla Nuovarredo Arena contro la Virtus Francavilla, reduce dal pari a reti inviolate allo “Iacovone” contro il Taranto. Contro gli uomini di Taurino, che dovrà rinunciare al difensore Delvino, espulso per somma di ammonizioni sul finire dell'ultimo match e, dunque, squalificato, non ci sarà certamente Maniero, che ha svolto terapie in seguito all'infortunio a un polpaccio rimediato nella marcia di avvicinamento alla gara con il Monterosi Tuscia: Braglia si augura di poterlo riavere a disposizione per il match casalingo con la Fidelis Andria (sabato 19 febbraio, ore 17,30). Da valutare le condizioni di Murano e Chiti, alle prese con terapie e piscina per mettersi alle spalle le rispettive noie di natura muscolare. Mignanelli, finito ko prima del derby con la Juve Stabia per una frattura composta al malleolo tibiale della caviglia destra, prosegue nel suo programma di riabilitazione.