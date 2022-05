Avellino-Foggia, le probabili formazioni: dubbio sulla fascia sinistra Uno stop per infortunio e, quindi, si apre il ballottaggio per una maglia da titolare. Rebus attacco

La spinta dei cinquemila sugli spalti, alla squadra toccherà il rilancio tecnico ed emotivo dopo un finale di regular season senza sussulti, in particolar modo nei big match. L'Avellino riparte dal Foggia, l'avversaria con cui aveva chiuso in modo negativo il percorso nel girone C. Dallo "Zaccheria" al "Partenio-Lombardi" per ritrovare il giusto entusiasmo nel primo match playoff, subito da dentro o fuori per i lupi, che vivranno i 90 minuti del secondo turno dei gironi con due risultati su tre: la vittoria o il pareggio, grazie alla miglior posizione in classifica.

Le probabili formazioni - Carmine Gautieri non potrà contare su Fabio Tito. L'esterno si aggiunge agli squalificati, Salvatore Aloi e Antonio Matera, nella lista degli indisponibili. Tito si è fermato nel corso del ritiro di Mercogliano e non sarà a disposizione dello staff tecnico, che ritrova Alberto De Francesco, Oliver Kragl, Lorenzo Chiti (mai impiegato fin qui), Antonio Di Gaudio e Riccardo Maniero. In particolar modo per gli attaccanti sarà gestione delle risorse in virtù di una condizione fisica ancora non ottimale.

È presumibile la scelta del 3-5-2 per il modulo da proporre contro il Foggia con Francesco Forte tra i pali e il trio difensivo composto da Luigi Silvestri, Alberto Dossena e Gennaro Scognamiglio. A centrocampo il recuperato De Francesco sarà affiancato dall'ex, Kragl e da Giuseppe Carriero con Simone Ciancio sull'out destro e Daniele Mignanelli favorito su Alberto Rizzo per l'altra corsia. In attacco Mamadou Kanoute e Jacopo Murano sono pronti per una maglia da titolare con Di Gaudio e Maniero che attenderanno il momento giusto dalla panchina. A disposizione anche Pizzella, Pane, Chiti, Bove, Stanzione, Mastalli, Micovschi, Plescia e Mocanu.

Il Foggia si presenterà il classico 4-3-3 di Zdenek Zeman: Joaquin Domingo Dalmasso tra i pali, in difesa Alessandro Garattoni, Giacomo Sciacca, Davide Di Pasquale e Alberto Rizzo, a centrocampo Michele Rocca, Davide Petermann e Andrea Gallo, che torna dopo il turno di squalifica, in attacco il trio composto da Davide Merola, Alexis Ferrante e Alessio Curcio. Andrea Di Grazia, a segno contro la Turris nel primo turno playoff, partirà dalla panchina.

