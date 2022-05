Avellino: stagione finita, ma porte aperte. L'invito del club ai tifosi I calciatori lavoreranno sul sintetico del Partenio-Lombardi da oggi fino a saba

L'Avellino apre il "Partenio-Lombardi" ai tifosi, che avranno modo di seguire le sedute di allenamento in programma da oggi fino a sabato. "A prescindere dall’esito della stagione che si è appena conclusa, il club ha pensato di riaprire le porte per far rivivere quel pizzico di normalità che dal periodo pre covid è mancata. - si legge nella nota diffusa dall'US Avellino - Allo stesso tempo la società invita i tifosi che accederanno allo stadio ad avere un comportamento civile ed all’insegna del rispetto dei valori dello sport, caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto la nostra tifoseria. Per tutelare tutti coloro i quali assisteranno agli allenamenti ricordiamo che ogni comportamento che viola il regolamento d’uso dello stadio Partenio - Lombardi (consultabile sul sito dell'US Avellino, ndr) verrà punito a norma di legge dagli organi di competenza preposti". L'ingresso, per stampa e supporters, sarà possibile dai cancelli della tribuna Terminio, adiacenti la curva sud. Gli allenamenti pomeridiani a porte aperte sono in programma da oggi fino a sabato con inizio alle 15.

