US Avellino, la difesa prende forma: le novità per il reparto Uscite e big in entrata: si cerca l'accelerazione verso il ritiro di Mercogliano

Simone Auriletto e Lorenzo Moretti dovrebbero ricoprire due caselle del reparto difensivo dell'Avellino 2022/2023, che vede la conferma di Davide Bove e Alberto Dossena. Si cerca l'accelerazione per il piemontese, reduce da un triennio nel girone A della Serie C con la maglia della Pro Vercelli, mentre manca l'ultimo passo per Moretti in un'operazione già intavolata nei giorni scorsi con l'Inter. Nello scenario c'è la cessione a titolo definitivo dai nerazzurri all'Avellino con il diritto di recompra. Moretti ha giocato con la Pistoiese nello scorso campionato di terza serie.

Primi arrivi nella giornata di ieri con tre volti nuovi e giovedì dovrebbe essere il giorno di altre visite mediche. In chiave mercato resta l'interrogativo sulle uscite e sui big da inserire con lo sprint atteso a ridosso del ritiro di Mercogliano, in programma dal 18 luglio con tre amichevoli ufficializzate e altre due in via di definizione.

Nel frattempo, la Lega Pro ha presentato il nuovo pallone "Talento". "Il nome del nostro nuovo pallone è già significativo. - ha spiegato il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli - Rappresenta la ricerca costante del meglio e la speranza per il futuro del calcio che passa dalla Lega Pro. Il pallone è sempre il modo più semplice e bello per arrivare ai giovani. Talento è il domani facendo tesoro del passato".