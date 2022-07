Calciomercato US Avellino, Auriletto con Moretti per la difesa Prime visite mediche, le date del ritiro di Mercogliano e si accelera per il pacchetto arretrato

Prende sempre più forma il reparto difensivo dell'Avellino. La società biancoverde è al lavoro per un'accelerazione, quella relativa all'accordo con il classe 2002, Lorenzo Moretti, di proprietà dell'Inter e vicinissimo ai lupi da giorni, e punta dritto su un altro profilo per il pacchetto arretrato. L'Avellino guarda a Simone Auriletto. Classe '98, difensore centrale, abile sia con linea a 3 che a 4, il nativo di Torino è reduce da tre stagioni vissute con la Pro Vercelli: 83 presenze nel girone A con la maglia del club piemontese. Cresciuto nelle giovanili del Torino, Auriletto ha già giocato nel raggruppamento meridionale della Serie C con le maglie di Reggina e Matera. Per la difesa, che sarà costruita con una linea a 3 per il modulo 3-4-3 di Roberto Taurino, il torinese dovrebbe occupare il ruolo di terzo a destra. Per il reparto arretrato l'Avellino ha deciso di ripartire da Davide Bove e Alberto Dossena e pensa a Daniele Celiento. Per la porta il titolare sarà Richard Marcone. L'estremo difensore ha raggiunto Avellino in compagnia di Raffaele Russo e Giuseppe Guadagni e dei confermati Pasquale Pane e Gabriele Bernardotto per le visite mediche. Nel frattempo, sono ufficiali le date del ritiro di Mercogliano.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

In uscita: Forte (2023)

In arrivo: Marcone

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Mercato: Celiento

In arrivo: Auriletto, Moretti

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

In arrivo: Franco, Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)

Mercato: Ferrari, Ambrosino, Lanini, Cuppone

In arrivo: Guadagni, Russo