Avellino, via al mercato: in due hanno salutato, 6 pedine pronte all'ingresso Si è aperta ufficialmente la sessione estiva: la tabella relativa ai vari reparti della rosa irpina

Da mezzanotte Alberto De Francesco e Oliver Kragl non sono più calciatori dell'Avellino. Nella lista lunga degli uscenti non compare più il nome dei due centrocampisti. Il contratto era in scadenza al 30 giugno e non è mutato lo scenario presentato sin dall'immediato post-gara di Avellino-Foggia, quando per entrambi i calciatori si profilava l'uscita dalla rosa biancoverde.

La sessione estiva di calciomercato si è aperta proprio allo scoccare del primo luglio. L'Avellino ha praticamente definito 6 accordi. Il portiere Richard Marcone si è aggiunto all'elenco che vedeva già la presenza dell'esterno Manuel Ricciardi, dei centrocampisti Daniele Franco e Marco Garetto e degli attaccanti Giuseppe Guadagni e Raffaele Russo. Per la difesa resta vicinissimo il profilo di Lorenzo Moretti con i rumors per Daniele Celiento sempre in chiave pacchetto arretrato con l'attesa legata all'attacco.

Sarà un gioco a incastro con il direttore sportivo, Enzo De Vito, alla finestra. Si segue con attenzione Franco Ferrari, rientrato al Napoli dopo il prestito con il Pescara e una stagione da leader offensivo nel girone B di Serie C. Per la corsia mancina l'Avellino dovrà individuare un altro profilo: è sfumata la pista Simone Giordano. Sul fronte uscite dovrà nascere l'accelerazione: Giuseppe Carriero appare in cima alla lista dei partenti con la modalità della risoluzione.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

In uscita: Forte (2023)

In arrivo: Marcone

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Mercato: Moretti, Celiento

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

In arrivo: Franco, Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023, valutazione nel ritiro)

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)

Mercato: Ferrari, Ambrosino, Lanini, Cuppone

In arrivo: Guadagni, Russo