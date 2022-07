US Avellino, Dall'Oglio in arrivo. Mercato, Perrotta in pole La tabella della rosa biancoverde 2022/2023 tra entrate, uscite e attese

Un saluto alla piazza di Palermo e un viaggio, direzione Avellino. Jacopo Dall'Oglio è pronto a raggiungere Mercogliano per iniziare la nuova avventura in Serie C dopo la promozione ottenuta con i rosanero in Serie B. Il centrocampista ha pubblicato sui canali social il percorso di avvicinamento verso la sfida in terra irpina dopo i risultati conseguiti nell'esperienza con il Palermo e un compagno di squadra del cammino che ha riportato i siciliani in Cadetteria dovrebbe seguire Dall'Oglio. Marco Perrotta, rientrato al Bari per fine prestito, è vicino ai lupi: per il difensore molisano si tratterebbe di un ritorno dopo la stagione 2016/2017 di Serie B vissuta ad Avellino. Una delle prime idee per il reparto arretrato, Luca Stanga, è a un passo dal Foggia. In uscita pista Lucchese per Alessandro Mastalli, Lecco per Daniele Mignanelli, mentre si è bloccata l'operazione Aloi-Pescara.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

Acquisti: Auriletto (2024), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Mercato: Perrotta

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023)

Ceduti: Silvestri (Siena)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023), Tito (2024)

Acquisti: Ricciardi (2024)

In uscita: Mignanelli (2023)

Ceduti: Ciancio (Novara)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024), Garetto (2024), Dall'Oglio

In uscita: Aloi (2024), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Risoluzioni: Carriero

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024)

In uscita: Maniero (2023)

Ceduti: Plescia (prestito alla Carrarese)