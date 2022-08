Mercato US Avellino, un nome per la difesa. Prima punta, lo scenario Nelle ultime due amichevoli la tifoseria ha sottolineato l'attesa per gli ingressi nella rosa

È attesa semplice dell'ufficialità dello scambio tra l'Avellino e la Juve Stabia con l'ingresso di Tommaso Ceccarelli nella rosa biancoverde e il trasferimento di Daniele Mignanelli a Castellammare, ma in casa irpina prosegue il lavoro sottotraccia da parte del direttore sportivo, Enzo De Vito. Con l'operazione ormai conclusa tra le due società campane l'Avellino firma l'ulteriore mossa in uscita per una lista che appariva definita prima del ritiro e che ha subito anche una variazione significativa: Davide Bove è stato ceduto al Crotone e Alberto Dossena è in partenza. C'è la Reggiana nella prospettiva del difensore e spunta Agostino Camigliano per il reparto arretrato dei lupi. Il nativo di Segrate, classe '94, è legato agli emiliani con un contratto che scade il 30 giugno 2023.

Inoltre, si conferma il rebus prima punta. Lo slittamento della prima giornata di campionato, dal 28 agosto al 4 settembre, offre una settimana in più alla preparazione e allo studio delle soluzioni tecnico-tattiche, ma come presentato da Roberto Taurino al termine dell'amichevole contro la Casertana poco cambia nel percorso verso l'esordio stagionale. Il tecnico attende e si fida completamente della dirigenza. Un passaggio significativo può essere rappresentato dall'avvio del campionato di Serie B, che determinerà chiarezza negli elenchi delle rose cadette. Intanto, la piazza non ha nascosto il disappunto lungo l'estate nelle ultime due amichevoli, prima a Mercogliano, poi al "Partenio-Lombardi".